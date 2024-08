Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Boeing: investit dans le kérosène durable (SAF) en Australie information fournie par Cercle Finance • 20/08/2024 à 11:30









(CercleFinance.com) - Boeing annonce avoir investi dans Wagner Sustainable Fuels pour soutenir le développement d'une installation de production de carburants d'aviation durables (SAF) à Brisbane, en Australie.



Cet investissement s'inscrit dans la stratégie de Boeing visant à augmenter l'approvisionnement local en SAF et réduire les émissions de carbone de l'aviation.



Le SAF, qui réduit les émissions de CO2 jusqu'à 84 % par rapport au kérosène, est actuellement peu utilisé.



Le projet de Brisbane, soutenu par Boeing et le gouvernement du Queensland, permettra de créer des emplois locaux, de renforcer la sécurité énergétique de l'Australie et de contribuer à la décarbonation de l'aviation d'ici 2050, indique Boeing.





