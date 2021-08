Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing : investisseur stratégique dans l'IPO de Virgin Orbit information fournie par Cercle Finance • 23/08/2021 à 16:12









(CercleFinance.com) - Virgin Orbit, la société de lancement de satellites créée par l'homme d'affaires Richard Branson, a annoncé lundi qu'elle allait s'introduire en Bourse via une fusion avec NextGen, un SPAC déjà coté sur le Nasdaq. Virgin Orbit explique que l'opération va lui ouvrir les portes d'une trésorerie de 483 millions de dollars, notamment via l'accès aux comptes en fiducie de NextGen . Plusieurs investisseurs 'stratégiques', dont Boeing et AE Industrial Partners, ont également accepté de souscrire à une levée de fonds estimée à 100 millions de dollars. L'opération valorise Virgin Orbit sur la base d'une valeur d'entreprise 'pro forma' de l'ordre de 3,2 milliards de dollars. Virgin Orbit a la particularité d'utiliser un Boeing 747 customisé en tant que lanceur mobile, à environ 35.000 pieds d'altitude. Sa fusée, baptisée 'Launcher One', est présentée comme 'simple et fiable', tout en réduisant les émissions de carbone et les impacts acoustiques par rapport à un lancement au sol traditionnel.

Valeurs associées BOEING CO NYSE +1.62%