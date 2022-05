Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing: importante commande d'International Airlines Group information fournie par Cercle Finance • 19/05/2022 à 10:01









(CercleFinance.com) - Boeing annonce avoir enregistré une importante commande de International Airlines Group (IAG, soit une holding née de la fusion entre British Airways et Iberia), la commande portant sur un total combiné de cinquante appareils 737-8-200 et 737-10, avec la possibilité de faire jouer une option sur une centaine d'appareils supplémentaires.



' L'ajout de nouveaux Boeing 737 est un élément important du renouvellement de la flotte court-courrier d'IAG. Ces avions de dernière génération sont plus économes en carburant que ceux qu'ils remplaceront et sont conformes à notre engagement à atteindre zéro émission nette de carbone d'ici 2050', explique Luis Gallego, directeur général d'IAG.



Le 737-8-200 permettra à IAG de configurer l'avion avec jusqu'à 200 sièges, augmentant ainsi le potentiel de revenus et réduisant la consommation de carburant. De son côté, le 737-10 peut transporter jusqu'à 230 passagers dans une configuration à classe unique dans une rayon de 3300 miles.





