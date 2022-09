Boeing: honore la 100e commande d'avion-cargo à AerCap information fournie par Cercle Finance • 27/09/2022 à 16:00

(CercleFinance.com) - Boeing et AerCap ont annoncé aujourd'hui la livraison du 100e Boeing Converted Freighter (BCF) 737-800 sous contrat au plus grand bailleur du monde, AerCap.



AerCap Cargo a loué l'appareil à GOL Linhas Aéreas. GOL exploitera l'avion-cargo pour le compte d'une société de commerce électronique latino-américaine.



' Grâce à sa polyvalence et à sa fiabilité, le 737-800BCF est en train de devenir le cheval de bataille des réseaux de fret aérien express et de commerce électronique ', déclare Rich Greener, responsable d'AerCap Cargo.



Aujourd'hui, AerCap Cargo possède la plus grande flotte de 737-800BCF avec 65 commandes fermes et neuf options.



' Sur les cinq continents, les heures d'utilisation des 737-800BCF de nos clients dépassent de loin celles de la flotte de la génération précédente ', ajoute Kate Schaefer, vice-présidente de la division Commercial Modifications, Engineering & Specialty Products de Boeing. ' Cela témoigne du rôle important que jouent ces cargos en débloquant des opportunités de marché pour nos opérateurs de fret aérien et leurs clients. '