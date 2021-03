BOEING : grosse commande en vue de la part de SOUTHWEST AIRLINES ?

(AOF) - Boeing serait proche de conclure un accord avec la compagnie aérienne américaine Southwest Airlines concernant la vente de dizaines de 737 MAX. C'est ce qu'a rapporté mercredi soir Reuters citant des personnes proches du dossier. Selon l'une des sources du média, l'accord pourrait même porter sur 130 commandes fermes et environ 170 options. Une telle commande serait salvatrice pour Boeing dont le 737 MAX a traversé quasiment deux années de crise, suite à deux catastrophes aérienne.

