Boeing: fournit le satellite 702MP+ à Viasat information fournie par Cercle Finance • 20/03/2023 à 14:51

(CercleFinance.com) - Boeing annonce avoir livré 702MP+, soit la plateforme satellitaire le plus performante développée à ce jour par la société, conçue sur mesure pour le fournisseur de réseau Viasat.



La plate-forme accueille notamment les plus grands panneaux solaires jamais produits par la filiale de Boeing, Spectrolab, ainsi que des batteries et des composants électroniques de support générant 'bien plus de 30 kW d'énergie solaire', dixit Boeing.



La société ajoute que le satellite sera nettement plus grand que la plupart des satellites géostationnaires, nécessitant un matériel et des logiciels hautement perfectionnés et hautement fiables pour maintenir un contrôle optimal du satellite.