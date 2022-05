Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing: financement stable du secteur aérien en 2022 information fournie par Cercle Finance • 02/05/2022 à 17:12









(CercleFinance.com) - Boeing annonce que sa filiale exclusive, Boeing Capital Corporation, a publié le CAMFO 2022, soit un rapport présentant les Perspectives du marché du financement des avions commerciaux pour 2022.



Ce document présente la vision à court terme de l'avionneur concernant la dynamique du marché et évalue les sources de financement pour les livraisons de nouveaux avions commerciaux. Il estime que l'industrie aérienne restera résiliente en 2022 et bénéficiera de suffisamment de liquidités sur le marché et d'opportunités croissantes à mesure que le trafic se redresse.



'Les financiers et les investisseurs restent attachés aux fondamentaux à long terme qui continuent de faire des avions une classe d'actifs précieuse', résume Tim Myers, président de Boeing Capital Corporation.



Ainsi, pour la seconde année consécutive, 100 % des livraisons de Boeing ont été financées par des tiers, les principales sources de financement des livraisons étant la trésorerie, les marchés de capitaux et les cessions-bails.



Sur le plan commercial, Boeing anticipe par ailleurs une demande mondiale d'environ 43 500 avions d'ici à 2040, soit un marché de quelque 7200 Mds$.





