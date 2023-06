Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing: étude autour du carburant durable en Asie du Sud-Est information fournie par Cercle Finance • 02/06/2023 à 11:10









(CercleFinance.com) - Boeing annonce conduire une étude conjointe aux côtés de la Table ronde sur les biomatériaux durables (RSB) afin d'étendre la production de carburant d'aviation durable (SAF) en Asie du Sud-Est.



Le SAF a le potentiel de réduire les émissions de carbone sur le cycle de vie du carburant jusqu'à 80 % par rapport au carburéacteur à base de pétrole.



'Alors que l'approvisionnement mondial actuel en SAF ne représente qu'environ 0,1% de la consommation de carburéacteur, la région Asie-Pacifique peut jouer un rôle crucial dans la production de SAF avec un potentiel de 40% de l'approvisionnement mondial en matières premières', indique l'avionneur.



La première phase de l'étude évaluera si la production de SAF pourrait évoluer de manière durable en Asie du Sud-Est en fonction de la disponibilité et de la durabilité des matières premières dans la région.



'Les résultats de l'étude fourniront un ensemble de recommandations fondées sur des données probantes et axées sur les données pour promouvoir l'industrie SAF en Asie du Sud-Est', a commenté Jacqueline Lam, responsable du développement durable pour Boeing en Asie du Sud-Est.





Valeurs associées BOEING CO NYSE +1.08%