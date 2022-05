Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing: Ethiopian commande cinq 777 version cargo information fournie par Cercle Finance • 25/05/2022 à 15:43









(CercleFinance.com) - Boeing a annoncé mercredi qu'Ethiopian Airlines lui avait passé une commande portant sur cinq appareils 777 en version cargo, représentant un montant de deux milliards de dollars au prix catalogue.



Dans un communiqué, l'avionneur américain rappelle qu'Ethiopian exploite déjà neuf 777 Freighters affichant un rayon d'action de 9200 km et une capacité de charge de 107 tonnes, qui lui permettent de desservir 66 points cargo en Asie, en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique.



La commande, qui doit permettre à la compagnie africaine de faire face à une demande de fret en constante augmentation, figurait jusqu'ici sur le site de Boeing, mais le groupe avait choisi de ne pas divulguer l'identité de son client.



En mars dernier, Boeing et Ethiopian Airlines avaient déjà conclu un protocole d'accord prévoyant l'acquisition de cinq 777-8, l'appareil cargo le plus moderne de l'avionneur.





Valeurs associées BOEING CO NYSE +0.26%