Boeing et le syndicat interrompent les négociations contractuelles pour les anciens ingénieurs de Spirit AeroSystems

Des représentants syndicaux ont déclaré mercredi que les négociations contractuelles avec Boeing BA.N portant sur l'avenir des quelque 1 600 cols blancs syndiqués chez le fournisseur de fuselage Spirit AeroSystems après son acquisition par le constructeur aéronautique avaient été suspendues jusqu'au 5 janvier.

La Society of Professional Engineering Employees in Aerospace (SPEEA) représente les travailleurs de Wichita, au Kansas. Elle représente également environ 16 000 travailleurs de Boeing dans l'ouest de l'État de Washington.

Les négociations contractuelles font suite à l'acquisition par Boeing, le 8 décembre, de la majeure partie du plus grand fournisseur indépendant mondial de fuselages et d'ailes. L'avionneur européen Airbus AIR.PA a racheté certaines parties des activités de Spirit.

Les négociateurs de SPEEA, qui ont présenté une proposition de contrat à Boeing la semaine dernière, ont reproché au constructeur d'avions de ne pas s'être préparé aux négociations, alors qu'un contrat de six ans doit expirer le 31 janvier 2026.

"Je suis incroyablement énervé par ce manque de respect manifeste", a déclaré Wes Gardner, négociateur de la SPEEA, dans un communiqué.

Le syndicat a déclaré que Boeing avait demandé une pause jusqu'au 5 janvier.

Boeing n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

La vente de Spirit à Boeing et Airbus a remodelé la chaîne d'approvisionnement de l'industrie aérospatiale mondiale et a compliqué les relations sociales du constructeur américain d'avions.

Le principal syndicat représentant le personnel de Boeing, l'Association internationale des machinistes et des travailleurs de l'aérospatiale, a conclu des accords couvrant plusieurs milliers d'ouvriers à Wichita, au Kansas, ainsi qu'environ 33 000 membres dans les États de Washington et de l'Oregon.