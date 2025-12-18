Boeing et le syndicat interrompent les négociations contractuelles pour les anciens ingénieurs de Spirit AeroSystems

Des représentants syndicaux ont déclaré mercredi que les négociations contractuelles avec Boeing BA.N concernant l'avenir des quelque 1.600 cols blancs syndiqués chez le fournisseur de fuselage Spirit AeroSystems après son acquisition par le constructeur aéronautique avaient été suspendues jusqu'au 5 janvier.

La Society of Professional Engineering Employees in Aerospace (SPEEA) représente les travailleurs de Wichita, au Kansas. Elle représente également environ 16 000 travailleurs de Boeing dans l'ouest de l'État de Washington.

En raison des restrictions imposées par le droit du travail, les négociations contractuelles ont débuté après l'acquisition par Boeing, le 8 décembre, de la majeure partie du plus grand fournisseur indépendant de fuselages et d'ailes au monde. L'avionneur européen Airbus AIR.PA a racheté une partie des activités de Spirit.

Les négociateurs de SPEEA, qui ont présenté une proposition de contrat à Boeing la semaine dernière, ont reproché au constructeur d'avions de ne pas s'être préparé aux négociations, alors qu'un contrat de six ans doit expirer le 31 janvier 2026.

"Je suis incroyablement énervé par ce manque de respect manifeste", a déclaré Wes Gardner, négociateur de la SPEEA, dans un communiqué.

Le syndicat a déclaré que Boeing avait demandé une pause jusqu'au 5 janvier.

"L'intégration de l'équipe de Boeing Wichita est un projet très complexe et nous prenons le temps nécessaire pour mener à bien ces négociations", a déclaré un porte-parole de Boeing à l'agence Reuters.

Le contrat de SPEEA n'expire que dans six semaines, de sorte que "nous disposons encore de suffisamment de temps pour mener à bien les négociations contractuelles", a ajouté le porte-parole.

La vente de Spirit à Boeing et Airbus a remodelé la chaîne d'approvisionnement mondiale de l'aérospatiale et a compliqué davantage les relations sociales du constructeur américain d'avions.

Le principal syndicat représentant le personnel de Boeing, l'Association internationale des machinistes et des travailleurs de l'aérospatiale, a conclu des accords couvrant plusieurs milliers d'ouvriers à Wichita, au Kansas, ainsi qu'environ 33 000 membres dans les États de Washington et de l'Oregon.