 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Boeing et le syndicat interrompent les négociations contractuelles pour les anciens ingénieurs de Spirit AeroSystems
information fournie par Reuters 18/12/2025 à 07:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'informations sur le contexte du droit du travail au paragraphe 3 et de détails sur le calendrier du contrat au paragraphe 8) par Dan Catchpole

Des représentants syndicaux ont déclaré mercredi que les négociations contractuelles avec Boeing BA.N concernant l'avenir des quelque 1.600 cols blancs syndiqués chez le fournisseur de fuselage Spirit AeroSystems après son acquisition par le constructeur aéronautique avaient été suspendues jusqu'au 5 janvier.

La Society of Professional Engineering Employees in Aerospace (SPEEA) représente les travailleurs de Wichita, au Kansas. Elle représente également environ 16 000 travailleurs de Boeing dans l'ouest de l'État de Washington.

En raison des restrictions imposées par le droit du travail, les négociations contractuelles ont débuté après l'acquisition par Boeing, le 8 décembre, de la majeure partie du plus grand fournisseur indépendant de fuselages et d'ailes au monde. L'avionneur européen Airbus AIR.PA a racheté une partie des activités de Spirit.

Les négociateurs de SPEEA, qui ont présenté une proposition de contrat à Boeing la semaine dernière, ont reproché au constructeur d'avions de ne pas s'être préparé aux négociations, alors qu'un contrat de six ans doit expirer le 31 janvier 2026.

"Je suis incroyablement énervé par ce manque de respect manifeste", a déclaré Wes Gardner, négociateur de la SPEEA, dans un communiqué.

Le syndicat a déclaré que Boeing avait demandé une pause jusqu'au 5 janvier.

"L'intégration de l'équipe de Boeing Wichita est un projet très complexe et nous prenons le temps nécessaire pour mener à bien ces négociations", a déclaré un porte-parole de Boeing à l'agence Reuters.

Le contrat de SPEEA n'expire que dans six semaines, de sorte que "nous disposons encore de suffisamment de temps pour mener à bien les négociations contractuelles", a ajouté le porte-parole.

La vente de Spirit à Boeing et Airbus a remodelé la chaîne d'approvisionnement mondiale de l'aérospatiale et a compliqué davantage les relations sociales du constructeur américain d'avions.

Le principal syndicat représentant le personnel de Boeing, l'Association internationale des machinistes et des travailleurs de l'aérospatiale, a conclu des accords couvrant plusieurs milliers d'ouvriers à Wichita, au Kansas, ainsi qu'environ 33 000 membres dans les États de Washington et de l'Oregon.

Valeurs associées

AIRBUS
190,400 EUR Euronext Paris -1,33%
BOEING CO
206,360 USD NYSE -0,18%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le logo BP dans une station-service BP à Manhattan, New York
    BP nomme Meg O'Neill au poste de directrice générale
    information fournie par Reuters 18.12.2025 07:53 

    par Sheila Dang et Stephanie Kelly La major pétrolière et gazière BP a nommé Meg O'Neill, directrice de l'entreprise australienne Woodside Energy, au poste de directrice générale pour mener ses efforts visant à accroître les bénéfices et à se recentrer sur le pétrole ... Lire la suite

  • Un portrait de Matilda, petite-fille de 10 ans, tuée lors d'un attentat, est exposé pendant une veillée au Bondi Pavilion, bâtiment bordant la plage, à Sydney, le 16 décembre 2025 ( AFP / Saeed KHAN )
    Attentat de Sydney: l'Australie enterre une victime de 10 ans et promet de sévir contre l'extrémisme
    information fournie par AFP 18.12.2025 07:12 

    Le Premier ministre australien Anthony Albanese a promis des sanctions plus sévères contre l'extrémisme après l'attentat de Sydney dont les obsèques de la plus jeune victime, âgée de 10 ans, sont célébrées jeudi. Sajid Akram et son fils Naveed sont accusés d'avoir ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 18.12.2025 06:00 

    * NEXANS NEXS.PA a annoncé mercredi avoir finalisé l'acquisition du fabricant canadien Electro Cables. * SOPRA STERIA GROUP SOPR.PA a annoncé mercredi être en négociations exclusives en vue de l'acquisition de Starion et Nexova pour le compte de sa filiale CS Group. ... Lire la suite

  • Des pétroliers à l'ancre près de Maracaibo, au Venezuela, le 17 décembre 2025 ( AFP / Alejandro Paredes )
    Le Venezuela dit poursuivre ses opérations pétrolières malgré le blocus américain
    information fournie par AFP 18.12.2025 05:59 

    Le Venezuela a affirmé mercredi que le blocus naval imposé par les Etats-Unis, dénoncé par le président Nicolas Maduro comme "une menace directe contre la souveraineté, le droit international et la paix", n'affectait pas ses exportations pétrolières, principale ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank