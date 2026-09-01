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Boeing et le syndicat des ingénieurs reprendront les négociations collectives le 8 septembre, selon le syndicat
information fournie par Reuters 01/09/2026 à 00:21
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des précisions dans les paragraphes 3 à 5)

Les négociateurs de Boeing

BA.N et du syndicat représentant les ingénieurs et les techniciens de l'État de Washington et d'autres États reprendront les négociations collectives le 8 septembre, a annoncé lundi le syndicat.

Les négociations avaient pris fin après que les membres de la Society of Professional Engineering Employees in Aerospace (SPEEA) eurent rejeté à une écrasante majorité, le 21 août, l’offre de contrat de quatre ans proposée par Boeing.

Les deux parties se sont rencontrées lundi pour discuter de la reprise des négociations.

Les membres de la SPEEA ont indiqué, dans un sondage interne, que leur priorité absolue était d’obtenir de Boeing des augmentations salariales générales plus importantes dans la prochaine offre.

Boeing n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

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