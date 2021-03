Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing : essai réussi pour l'étage central du lanceur spatial Cercle Finance • 19/03/2021 à 11:00









(CercleFinance.com) - Boeing annonce que les essais portant sur l'étage central cryogénique du système de lancement spatial (SLS) conçu pour la NASA a terminé ses essais. 'Les données du test ont validé le bon fonctionnement de l'étage principal', affirme le constructeur. L'étage central SLS construit par Boeing est alimenté par des réservoirs d'hydrogène liquide et d'oxygène alimentant quatre moteurs RS-25 construits par Aerojet Rocketdyne, produisant ensemble 1,6 million de livres de poussée. Le lanceur complet sera mobilisé lors de la première mission du programme Artemis de la NASA, un vol d'essai sans équipage autour de la lune pour se préparer à des missions avec équipage. Seul le SLS a le pouvoir de lancer son équipage et sa cargaison sur la Lune et de permettre une exploration lunaire durable, assure Boeing.

Valeurs associées BOEING CO NYSE -2.79%