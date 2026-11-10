Boeing: environ 5 % de postes supprimés dans l'aviation commerciale

( AFP / PATRICK T. FALLON )

Le constructeur aéronautique américain Boeing a l'intention de supprimer environ 5 % des postes de sa branche aviation commerciale (BCA), par licenciements et départs naturels, du fait d'un rythme de croissance de sa production inférieur aux prévisions, a indiqué lundi la présidente de BCA.

Stephanie Pope explique, dans un email adressé aux employés de cette branche et obtenu par l'AFP, que l'avionneur doit "revoir le rythme d'accroissement de la production" afin de donner à ses usines et à ses fournisseurs "le temps de parvenir à une stabilité".

Selon elle, cela devrait entraîner la suppression d'environ 5 % des postes de BCA, avec de premières notifications qui doivent être envoyées dès décembre.

Le groupe indique sur son site internet que, à fin 2025, BCA employait de 51.000 personnes sur un total de 182.000 pour le groupe dans le monde.

Vers 19H15 GMT, l'action Boeing reculait de 0,72 % à la Bourse de New York.

Sollicité par l'AFP, l'IAM-District 751, branche du syndicat des machinistes (IAM) dans la région de Seattle (nord-ouest), n'a pas réagi dans l'immédiat. Elle représente plus de 33.000 ouvriers de Boeing dans la région.

Lors de la présentation des résultats du troisième trimestre le 27 octobre, le PDG Kelly Ortberg avait précisé que le rythme de production de 52 exemplaires du 737 MAX par mois ne serait pas atteint avant le second semestre 2027.

Il l'avait justifié par un manque d'ailes, qui ne permettait pas de "stabiliser" correctement la cadence actuelle de 47 exemplaires.

Problème d'approvisionnement

Par conséquent, avait renchéri le directeur financier Jay Malave, les livraisons du 737 MAX devraient se situer "un peu en dessous de la cible de 500" exemplaires en 2026.

Concernant le 787 Dreamliner, la cadence est actuellement bloquée à huit par mois, au lieu des dix anticipés, du fait de retards persistants de certification de sièges.

Selon M. Malave, les livraisons devraient donc être "plus proches" du bas de la fourchette des 90 à 100 escomptés pour l'année.

Les marchés avaient mal réagi à ces perspectives décevantes, faisant sombrer le titre au plus bas depuis avril 2025. Le titre avait perdu plus de 10 % en séance.

"Ajuster nos plannings de production et réduire la production des avions nous place dans une situation de sur-effectifs", a expliqué Stephanie Pope lundi, soulignant que Boeing avait "effectué des progrès importants mais nous ne sommes pas complètement rétablis".

La hausse de la production doit permettre au groupe de sortir du rouge sur le long terme et de dégager une trésorerie positive croissante, après plusieurs années difficiles du fait de problèmes de qualité et de conformité de ses avions commerciaux.

Après un incident en vol en janvier 2024 sur un avion livré quelques mois plus tôt, Boeing avait annoncé en octobre 2024 - entre autres mesures - la suppression d'environ 10 % de ses effectifs mondiaux.

L'obtention très attendue des certifications du 737 MAX 7 début août et du 737 MAX 10 mi-octobre, après plusieurs années de retard, semblait avoir dégagé l'horizon de l'avionneur, dont le carnet de commandes total atteignait fin septembre 745 milliards de dollars (612 milliards pour BCA).

Boeing a livré 475 avions commerciaux à fin septembre (+8 % sur un an), dont un record de 363 exemplaires du 737 MAX. Il doit annoncer mardi matin ses commandes et livraisons pour octobre.