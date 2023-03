Boeing: entame la production des MH-139A pour l'US Air Force information fournie par Cercle Finance • 07/03/2023 à 14:33

(CercleFinance.com) - Boeing annonce débuter la production des 13 premiers hélicoptères MH-139A Grey Wolf, après l'attribution d'un contrat de 285 millions de dollars auprès de l'US Air Force incluant les services d'entretien et de maintenance des appareils.



'Passer des programme des tests et d'évaluation au stade de la production constitue une étape majeure vers la mise en service du MH-139', souligne Azeem Khan, directeur du programme MH-139 chez Boeing, avant d'ajouter que les livraisons pourraient débuter dès 2024.



Selon Boeing, les capacités améliorées du MH-139A - notamment une augmentation de 50% de la vitesse et de la portée - lui permetteront d'accomplir des missions 'plus rapidement, plus silencieusement et plus efficacement'.