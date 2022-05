Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing: enregistre de nouvelles commandes de Lufthansa information fournie par Cercle Finance • 10/05/2022 à 11:29









(CercleFinance.com) - Boeing a annoncé hier soir que le groupe Lufthansa lui avait passé une commande de sept 777-8 Freighters afin de renforcer Lufthansa Cargo.



Lufthansa a également passé une nouvelle commande de deux 777 Freighter afin de disposer d'une capacité de fret supplémentaire à court terme jusqu'à la livraison de son premier 777-8 Freighter.



Par ailleurs, le groupe Lufthansa continue d'accélérer la modernisation de sa flotte passagers long-courrier avec un nouvel achat de sept 787-9 portant à 32 le nombre total de commandes du groupe

pour le 787 Dreamliner.



Boeing souligne enfin que le Groupe a déjà commandé 20 appareils 777X.





