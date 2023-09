Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing: engagement de Vietnam Airlines pour 50 avions information fournie par Cercle Finance • 11/09/2023 à 14:00









(CercleFinance.com) - A l'occasion de la visite de Joe Biden au Vietnam, Boeing annonce que Vietnam Airlines a sélectionné la famille 737 MAX pour étendre sa flotte de monocouloirs, avec un engagement à commander 50 avions 737-8.



La famille 737 MAX permettra à Vietnam Airlines de parcourir jusqu'à 6.480 km pour desservir de nouvelles liaisons internationales et régionales. Le transporteur exploite actuellement 15 avions 787 Dreamliner et dessert plus de 50 destinations dans 17 pays.



'Le 737 MAX réduit sa consommation de carburant et ses émissions de carbone de 20% et a une empreinte sonore inférieure à celle des avions qu'il remplace', rappelle en outre le constructeur aéronautique.





Valeurs associées BOEING CO NYSE -2.24%