Boeing: en plein trou d'air, un analyste dégrade son conseil

(CercleFinance.com) - Boeing cède près de 7% à New York alors que Wells Fargo a annoncé mardi avoir dégradé son conseil sur le titre, passant de 'surpondérer' à 'pondérer en ligne', suite à la décision de la FAA américaine de renforcer ses contrôles sur l'avionneur.



'Avec la FAA qui va venir fourrer son nez dans la production, nous pensons que les risques ayant trait à l'atteinte des objectifs en termes de fabrication et de livraisons s'accroissent considérablement', explique l'analyste.



'Boeing doit faire face à des problèmes de qualité depuis longtemps', rappelle-t-il. 'La nouveauté, c'est un organisme extérieur commence désormais à s'y intéresser', souligne l'intermédiaire.



'L'audit de la FAA se limite pour le moment au MAX 9, mais il n'est pas impossible que ses conclusions s'étendent à d'autres modèles MAX équipés de mêmes pièces', conclut-il.



Wells Fargo, qui abaisse son objectif de cours de 280 à 255 dollars, estime que le potentiel haussier limité que fait apparaître sa nouvelle cible (+3%) ne justifie plus le maintien d'un avis favorable sur le titre.





Valeurs associées BOEING CO NYSE -7.38%