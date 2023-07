Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing: en perte au 2ème trimestre avec la hausse des coûts information fournie par Cercle Finance • 26/07/2023 à 14:14









(CercleFinance.com) - Boeing a annoncé mercredi avoir essuyé des pertes au deuxième trimestre en raison d'une hausse de ses coûts liée à la montée en puissance de ses cadences de production, essentiellement pour le 737.



Hors éléments exceptionnels, l'avionneur américain accuse une perte opérationnelle de 390 millions de dollars sur les trois derniers mois, à comparer avec un profit de 496 millions de dollars un an plus tôt.



Ramené par action, la perte ressort à 82 cents, alors que le consensus anticipait un déficit de 84 cents.



Le groupe d'Arlington (Virginie) explique ce manque à gagner par les coûts liés aux efforts visant à porter la cadence de production du 737, de 38 appareils actuellement à 50 appareils par mois à horizon 2025/2026.



La société prévoit de livrer entre 400 et 450 appareils 737 cette année.



La production du programme 787 - qui atteint actuellement quatre appareils par mois - devrait quant à elle s'établir à cinq par mois d'ici à la fin de l'année, avant de ressortir à 10 par mois en 2025/2026.



Boeing prévoit de livrer entre 70 et 80 avions de la famille 787 cette année.



Le chiffre d'affaires trimestriel a progressé de 18% à 19,75 milliards de dollars, bien au-dessus du consensus de 16,8 milliards, pour un flux de trésorerie opérationnel de près de 2,9 milliards de dollars.



Il vise toujours un cash flow opérationnel de 4,5 à 6,5 milliards de dollars en 2023.



Le titre avançait de 3,3% en cotations avant-Bourse dans le sillage de cette publication.





