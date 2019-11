Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing : en hausse, un analyste reste convaincu Cercle Finance • 13/11/2019 à 16:06









(CercleFinance.com) - Le titre Boeing s'affiche en hausse de +0,5%, alors que l'analyste Jefferies confirme ce mercredi sa recommandation 'achat' sur celui-ci, après les chiffres des commandes et des livraisons d'octobre. 'Le total des livraisons cumulées depuis le début de l'année a été de 321. Nous avions précédemment ajusté nos prévisions à 375 livraisons en 2019. Nos estimations supposent un redémarrage en janvier pour 737 livraisons d'avions 737 MAX. Les livraisons d'octobre ont été faibles en raison de la mise à la terre du 737 MAX, le prochain catalyseur étant sa recertification, qui pourrait arriver à la fin de 2019. L'activité des commandes en octobre est restée faible', commente l'analyste. Jefferies accompagne sa recommandation d'un objectif de cours de 420 dollars.

Valeurs associées BOEING CO NYSE -0.14%