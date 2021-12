Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing: en forte baisse, un analyste abaisse son objectif information fournie par Cercle Finance • 20/12/2021 à 17:45









(CercleFinance.com) - Le titre perd près de 3% à la Bourse de New York après l'analyse de BofA. Le bureau d'études a abaissé lundi son objectif de cours sur Boeing, qu'il ramène de 245 à 220 dollars, en raison des incertitudes qui entourent la remise en service du 787 Dreamliner.



L'intermédiaire financier - qui maintient une opinion 'neutre' sur le titre de l'avionneur - explique redouter un nouveau gonflement des stocks et des charges liés à l'appareil, qui reste toujours cloué au sol.



BofA estime qu'au rythme actuel de production, c'est-à-dire deux avions par mois, une remise en service plus tardive que prévu porterait à 117 le nombre d'appareils en stock à l'issue du premier trimestre 2022, soit l'équivalent de 13 milliards de dollars de stocks excédentaires rien que pour le 787.



D'après certaines sources de presse, Boeing n'envisagerait pas de remise en service de l'appareil avant le 1er avril 2022.





Valeurs associées BOEING CO NYSE -2.67%