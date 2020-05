Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing : en baisse, un broker anticipe 299 livraisons en 2020 Cercle Finance • 13/05/2020 à 15:51









(CercleFinance.com) - Le titre Boeing recule ce mercredi de -1% dans les premiers échanges à New York, alors que l'analyste Jefferies confirme sa recommandation 'Achat' sur celui-ci, anticipant la livraison de 299 appareils sur 2020, à condition que les livraisons de modèles MAX redémarrent à la fin du troisième trimestre. 'L'activité des commandes en avril est restée négative, sans nouvelles commandes, mais avec 209 annulations / modifications contractuelles', précise le broker, qui a constaté par ailleurs 6 livraisons d'appareils sur le mois écoulé, contre 23 un an plus tôt. Jefferies confirme au passage son objectif de cours de 185 dollars sur la valeur.

Valeurs associées BOEING CO NYSE -2.12%