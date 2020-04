Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing : en baisse, mais une 'bonne surprise' au T1 Cercle Finance • 15/04/2020 à 15:48









(CercleFinance.com) - Le titre Boeing recule ce mercredi de -2%, même si l'analyste Jefferies a confirmé sa recommandation 'achat' sur celui-ci, notant 'une bonne surprise' dans les livraisons au T1 2020. En effet, le géant américain a indiqué avoir livré 50 appareils sur la période. Certes, c'est beaucoup moins qu'à la même période en 2019, lorsque 149 avions avaient été livrés, mais le broker craignait 32 livraisons pendant le trimestre ! Jefferies confirme ainsi son objectif de cours de 185 dollars sur la valeur.

Valeurs associées BOEING CO NYSE -4.91%