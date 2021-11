Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing : Emirates commande deux appareils 777 Freighters information fournie par Cercle Finance • 15/11/2021 à 11:50









(CercleFinance.com) - Boeing annonce que la compagnie Emirates lui a passé commande de deux 777 Freighters lors du salon aéronautique de Dubaï 2021. Les deux appareils seront exploités Emirates SkyCargo qui exploite actuellement une flotte entièrement composées de Boeing, soit 10 avions 777 Freighters, et transporte également du fret sur les 134 appareils 777 en version passagers d'Emirates. Boeing estime que d'ici 2040, la flotte mondiale de cargos sera 70 % plus importante que le niveau pré-pandémie, voire 87% plus élevée au Moyen-Orient. Par ailleurs, l'avionneur américain aussi annoncé un protocole d'accord avec VSMPO-AVISMA, producteur russe de titane, selon lequel VSMPO-AVISMA restera le plus grand fournisseur de titane pour les avions commerciaux actuels et futurs de Boeing.

Valeurs associées BOEING CO NYSE +0.74%