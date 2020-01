Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing effectuera cette semaine le premier vol d'essai du 777X - sources Reuters • 21/01/2020 à 13:00









DUBLIN, 21 janvier (Reuters) - Boeing BA.N prévoit d'organiser le premier vol d'essai de son 777X dans le courant de la semaine, a-t-on appris mardi de deux sources proches du dossier. Ce vol d'essai aura lieu jeudi ou vendredi - en fonction des conditions météo - sur la base commerciale de Boeing à Seattle, a déclaré l'une des deux sources, proche de l'un des neuf premiers clients de ce gros porteur destiné à transporter plus de 400 passagers en moyenne. Boeing n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat. L'avionneur a promis de faire voler son appareil pour la première fois au début de l'année 2020, sans autres précisions. Les premières livraisons, d'abord annoncées pour la mi-2020, sont désormais prévues pour 2021. (Tim Hepher, version française Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées BOEING CO NYSE -2.38%