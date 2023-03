Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing: don pour les sinistrés du Mississippi et d'Alabama information fournie par Cercle Finance • 30/03/2023 à 15:33









(CercleFinance.com) - Boeing annonce s'engager à verser 250.000 dollars pour aider à la reprise après sinistre et aux efforts de secours dans les Etats américains du Mississippi et de l'Alabama, à la suite des tornades meurtrières qui ont touché la région.



Dans le détail, le constructeur aéronautique précise que son Boeing Charitable Trust apportera 100.000 dollars à la Croix-Rouge américaine, 100.000 dollars à Feeding America et 50.000 dollars à Samaritan's Purse.



En outre, les employés de Boeing pourront participer à des programmes de dons bénévoles et caritatifs, le groupe s'engageant à égaler le montant de leurs contributions pour soutenir les efforts de secours.





