Boeing doit céder des actifs de Spirit AeroSystems pour poursuivre la fusion, déclare la FTC américaine

La Commission fédérale américaine du commerce a déclaré mercredi qu'elle exigerait de Boeing BA.N qu'il cède d'importants actifs de Spirit AeroSystems SPR.N afin de résoudre les problèmes de concurrence liés à l'acquisition de l'équipementier aérien pour 8,3 milliards de dollars.

La proposition d'ordonnance de la FTC exige que le constructeur d'avions américain cède des parties de Spirit qui fournissent des aérostructures à son rival européen Airbus

AIR.PA . Les trois entreprises ont déjà négocié l'achat par Airbus de certaines parties de Spirit.

La cession répondrait aux préoccupations de la FTC selon lesquelles la fusion permettrait à Boeing de contrôler de manière déloyale la chaîne d'approvisionnement d'Airbus.