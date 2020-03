Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing : dividende suspendu avec la crise du coronavirus Cercle Finance • 23/03/2020 à 16:37









(CercleFinance.com) - Boeing annonce avoir pris plusieurs décisions, dont la suspension de son dividende 'jusqu'à nouvel ordre', afin d'atténuer les effets de la crise du coronavirus. Boeing va également suspendre son programme de rachat d'actions lancé en avril 2019. En outre, le PDG Dave Calhoun et le président du conseil d'administration Larry Kellner renonceront à tous leurs salaires jusqu'à la fin de l'année.

Valeurs associées BOEING CO NYSE +11.69%