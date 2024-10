Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Boeing: discussions suspendues avec les machinistes information fournie par Cercle Finance • 09/10/2024 à 15:47









(CercleFinance.com) - Boeing recule de plus de 2% en début de séance à Wall Street, au lendemain de l'annonce par le constructeur aéronautique d'une suspension de ses discussions pour mettre un terme à la grève massive des machinistes qui l'affecte depuis près d'un mois.



'Notre équipe a négocié de bonne foi et a fait de nouvelles propositions améliorées pour tenter de parvenir à un compromis, y compris des augmentations du salaire net et des retraites', affirmait Stephanie Pope, CEO de Boeing Commercial Airplanes.



'Malheureusement, le syndicat n'a pas pris nos propositions au sérieux. Au lieu de cela, il a formulé des exigences non négociables bien au-delà de ce qui peut être accepté si nous voulons rester compétitifs en tant qu'entreprise', poursuivait-elle.



Jugeant que la poursuite des négociations n'avait pas de sens, la direction de Boeing a donc retiré son offre, mais a déclaré vouloir 'travailler avec le syndicat lorsqu'il sera prêt à négocier un accord qui préserve l'avenir de l'entreprise'.





Valeurs associées BOEING CO 149,35 USD NYSE -3,42%