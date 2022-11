Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Boeing: dévoile ses projections de marché sur l'Asie information fournie par Cercle Finance • 11/11/2022 à 16:22

(CercleFinance.com) - Boeing a dévoilé aujourd'hui ses perspectives du marché commercial (CMO) 2022 pour l'Asie du Sud-Est, prévoyant un retour à une croissance rapide au cours des 20 prochaines années.



Pour répondre à une croissance à long terme prévue de 5,3 % des voyages de passagers et de fret dans les années à venir, le CMO prévoit que les transporteurs de la région auront besoin de plus de 4200 nouveaux appareils commerciaux au cours des 20 prochaines années.



Boeing s'attend à ce que le trafic passagers de la région dépasse la demande pré-pandémique au cours des prochaines années.



La flotte actuelle et le nombre de vols commerciaux en Asie du Sud-Est ont augmenté de plus de 50 % en 2022 par rapport à 2019 avant la pandémie.



Le CMO 2022 prévoit une demande de 3 430 avions monocouloirs et 740 gros-porteurs d'ici 2041 dans la région. L'industrie devrait nécessiter le recrutement de 193 000 nouveaux membres du personnel aéronautique, dont 50 000 pilotes, 58 000 techniciens et 85 000 membres d'équipage de cabine d'ici 2041, précise l'avionneur.