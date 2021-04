Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing : dévoile ses livraisons du premier trimestre Cercle Finance • 13/04/2021 à 17:12









(CercleFinance.com) - Boeing a dévoilé aujourd'hui les chiffres des livraisons effectuées au cours du premier trimestre 2021. L'avionneur a ainsi livré un total de 77 appareils commerciaux au cours des trois premiers mois de l'année. Le modèle 737 reste largement plébiscité avec 63 livraisons, devant le 777 (6 livraisons), le 767 (5), le 787 (2) et le 747 (1). La division Defense, Space & Security n'est pas en reste: Boeing a ainsi livré quinze AH-64 Apache reconditionnés et neuf neufs, trois CH-74 Chinook reconditionnés et trois neufs, trois F-15, quatre F/A-18, deux KC-46 Tanker et trois P-8.

Valeurs associées BOEING CO NYSE +1.53%