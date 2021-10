Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing : dévoile ses anticipations de marché pour l'Est information fournie par Cercle Finance • 27/10/2021 à 12:24









(CercleFinance.com) - Boeing prévoit aujourd'hui que les compagnies aériennes en Russie, en Ukraine et dans la Communauté des États indépendants (CEI) auront besoin de 1 540 nouveaux avions d'une valeur de 200 milliards de dollars au cours des 20 prochaines années, principalement en raison de la croissance sur le marché des monocouloirs. Selon l'avionneur, la région aura également besoin de divers services comme la conversion d'appareils passagers en cargo, la maintenance et la réparation, ainsi que des services numériques d'une valeur de 320 milliards de dollars. ' Boeing est prêt à soutenir les transporteurs en Russie, en Ukraine et dans la CEI alors qu'ils transforment leurs modèles commerciaux et profitent des opportunités de croissance future ', a déclaré Randy Heisey, directeur général du marketing commercial de Boeing pour la Russie, l'Ukraine et la CEI.

