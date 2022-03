Boeing: dévoilé sa chaîne de production de petits satellites information fournie par Cercle Finance • 30/03/2022 à 16:22

(CercleFinance.com) - Boeing a dévoilé une nouvelle installation de production, d'intégration et de test de petits satellites. Installée dans la plus grande usine de satellites au monde, l'installation El Segundo de Boeing, cette petite chaîne de production de satellites sera alimentée par la filiale de Boeing, Millennium Space Systems.



' Boeing et Millennium associent l'expertise de production, la connaissance du domaine et la capacité de fabrication de Boeing à l'agilité et au prototypage rapide de Millennium ', a déclaré Jim Chilton, vice-président senior de Boeing Space and Launch.



Les entreprises appliquent des techniques de fabrication avancées et additives, y compris l'impression 3D de bus satellites complets qualifiés pour l'espace, pour offrir des temps de cycle plus rapides tout en améliorant les performances.