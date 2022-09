Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing: dévoile la première de ses nouvelles usines information fournie par Cercle Finance • 13/09/2022 à 15:47









(CercleFinance.com) - La division Défense, Espace et Sécurité de Boeing a dévoilé son nouveau centre de fabrication de composites avancés, spécialement conçu pour produire des composants destinés aux futurs avions de combat.



Le nouveau site de Mesa, en Arizona, sera une installation de production sécurisée exploitée par Phantom Works, la division exclusive de recherche, de développement et de prototypage. La phase de construction est maintenant terminée et le centre devrait être pleinement opérationnel cet automne.



'Aujourd'hui, nous ouvrons à nouveau la voie en transformant numériquement l'ensemble de notre système de production pour construire la prochaine génération d'avions de combat avancés', a déclaré Ted Colbert, président de Defense, Space & Security.



D'autres usines, destinées aux phases ultérieures de la production, sont en cours de construction dans la région de Saint-Louis et devraient être mises en service au cours des prochaines années.





