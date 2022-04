Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing: dévoile l'avion d'entraînement de l'US Air Force information fournie par Cercle Finance • 28/04/2022 à 17:25









(CercleFinance.com) - Boeing a dévoilé aujourd'hui, avant sa livraison officielle à l'US Air Force, le T-7A Red Hawk, soit le premier des 351 avions d'entraînement avancé que l'armée de l'air américaine prévoit de commander.



Entièrement conçu numériquement, l'appareil a été développé sur un logiciel ' agile ' réduisant considérablement le temps entre la conception et le premier vol.



' L'avion dispose également d'un logiciel à architecture ouverte, offrant croissance et flexibilité pour répondre aux besoins futurs des missions ', précise l'avionneur.



' Cet avion est un exemple concret de la manière dont Boeing, ses fournisseurs et ses partenaires mènent la révolution de l'ingénierie numérique. Le T-7A préparera les pilotes pour les futures missions pour les décennies à venir ', résume Ted Colbert, p.d.-g. de Boeing Defence, Space & Security.







