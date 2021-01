Boeing : développe le Defiant X, futur hélicoptère d'assaut

(CercleFinance.com) - Boeing et Sikorsky - une société de Lockheed Martin - ont présenté aujourd'hui les détails du Defiant X qui s'inscrit dans le cadre du FLRAA - Future Long Range Assault Aircraft - le programme de l'armée états-unienne visant à développer le successeur de son fameux Black Hawk.

Defiant X sera l'hélicoptère d'assaut le plus rapide, le plus maniable et le plus sûr de l'histoire, assure Boeing. L'appareil peut 'voler deux fois plus loin et plus vite que le vénérable hélicoptère Black Hawk qu'il est censé remplacer', insiste le constructeur qui teste actuellement l'engin dans un environnement de combat numérique.

L'armée devrait publier une demande de proposition à la FLRAA avant la fin de l'année, l'attribution du contrat étant prévue pour 2022.