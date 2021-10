Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing : deuxième bénéfice opérationnel d'affilée information fournie par Cercle Finance • 27/10/2021 à 14:12









(CercleFinance.com) - Boeing a annoncé mercredi avoir dégagé un nouveau bénéfice opérationnel au troisième trimestre, le deuxième consécutif, à la faveur du redressement du marché des avions commerciaux. Le géant américain de l'aéronautique affiche un résultat d'exploitation de 329 millions de dollars sur le trimestre écoulé, à comparer avec une perte de 401 millions de dollars un an plus tôt. Cette amélioration lui a permis de réduire sa perte nette, qui ressort à 132 millions de dollars sur le trimestre, contre -466 millions un an auparavant. Ramenée par action, la perte nette s'établit à 19 cents, là où les analystes anticipaient un manque à gagner de 21 cents. Le chiffre d'affaires de la division d'avions commerciaux a progressé de 24%, à près de 4,5 milliards de dollars, soutenu par les campagnes de vaccination et la réouverture des frontières. La division a livré 85 appareils sur le trimestre, contre 28 un an plus tôt, et enregistré 93 commandes nettes. Son carnet de commandes représente aujourd'hui 4100 appareils commerciaux valorisés au total 290 milliards de dollars. Boeing a par ailleurs annoncé qu'il espérait pouvoir de nouveau faire voler son 737 MAX prochainement.

