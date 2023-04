Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing: deux nouveaux satellites O3b mPower livrés à SES information fournie par Cercle Finance • 11/04/2023 à 16:18









(CercleFinance.com) - Boeing a annoncé mardi avoir livré deux nouveaux satellites O3b mPower à l'opérateur luxembourgeois SES, en vue de leur prochain lancement prévu depuis la base de Cape Canaveral (Floride).



Ces deux appareils - qui doivent être placés en orbite terrestre moyenne (MEO) - sont destinés à fournir des services de connectivité à haut débit, comparable aux performances de la fibre optique, tout comme les deux premiers appareils livrés en décembre dernier.



Boeing, qui s'est engagé à livrer onze satellites O3b mPower à SES, dit actuellement poursuivre la phase d'assemblage des sept autres satellites.





