Boeing: deux commandes japonaises de ravitailleurs information fournie par Cercle Finance • 30/11/2022 à 10:23

(CercleFinance.com) - Boeing a remporté un contrat portant sur la livraison de deux ravitailleurs KC-46A Pegasus supplémentaires à la Japan Air Self-Defense Force (JASDF), ce qui porte à six le nombre total d'appareils sous contrat au Japon.



' La flotte mondiale croissante de KC-46A accroît les avantages de l'interopérabilité pour nos clients, ce qui garantit la préparation aux missions ainsi que la valeur de leur investissement ', déclare James Burgess, vice-président et responsable du programme KC-46.



Outre le ravitaillement, le KC-46A offre des capacités multimission, notamment la connectivité des données et le transport du personnel, du fret et des soins médicaux aériens.



' Cette acquisition supplémentaire de KC-46A renforce l'alliance de sécurité entre les États-Unis et le Japon pour soutenir la sécurité et la stabilité dans toute la région du Pacifique ', ajoute Will Shaffer, président de Boeing Japon.



Boeing a livré 67 ravitailleurs KC-46A, dont 65 à l'armée de l'air américaine et deux au Japon.