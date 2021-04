Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing : des pertes limitées sur le premier trimestre Cercle Finance • 28/04/2021 à 14:09









(CercleFinance.com) - Boeing a annoncé mercredi une réduction de ses pertes au titre du premier trimestre, la vigueur de ses activités d'aéronautique militaire ayant compensé les difficultés de sa branche d'aviation commerciale. Le groupe de Chicago a fait état ce matin d'une perte nette de 561 millions de dollars à l'issue des trois premiers mois de l'année, à comparer avec un manque à gagner de 641 millions de dollars sur la même période de l'exercice précédent. En données non-GAAP - c'est-à-dire en excluant les éléments exceptionnels -l'amélioration est encore plus significative, puisque la perte opérationnelle de base ('core') se limite à 353 millions de dollars contre un déficit de 1,7 milliard de dollars un an plus tôt. Si le chiffre d'affaires du géant américain s'est replié de 10% à 15,2 milliards de dollars sur le trimestre écoulé, sa branche de défense, d'aérospatiale et de sécurité a vu ses ventes grimper de 19% sur un an, à 7,2 milliards de dollars, ce qui a permis à la division de renouer avec les bénéfices. Sur le trimestre écoulé, l'activité 'Defense, Space & Security affiche ainsi un résultat d'exploitation positif de 405 millions de dollars contre une perte opérationnelle de 191 millions de dollars un an plus tôt. Suite à cette publication, le titre Boeing se repliait de 1,2% mercredi en cotations avant-Bourse.

