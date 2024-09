Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Boeing: des hélicoptères Chinook pour la Pologne information fournie par Cercle Finance • 05/09/2024 à 13:45









(CercleFinance.com) - Boeing annonce fournir son hélicoptère de transport lourd CH-47 Chinook à la Pologne, à l'occasion de l'exposition internationale annuelle de l'industrie de la défense MSPO, où le groupe met en avant des systèmes, des capacités et des services de défense avancés.



Le constructeur aéronautique explique que l'appareil, dernière version du Chinook, augmentera les capacités de transport aérien des forces armées polonaises, tout en leur offrant une plus grande interopérabilité avec celles des pays alliés.



'L'exploitation du Chinook en tandem avec les Apache nouvellement acquis servira de multiplicateur de force pour les forces armées polonaises en raison de leurs capacités complémentaires', souligne-t-il en outre.





Valeurs associées BOEING CO 163,21 USD NYSE +1,38%