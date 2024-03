Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Boeing: des commandes pour 17 avions P-8A Poseidon information fournie par Cercle Finance • 01/03/2024 à 07:42









(CercleFinance.com) - Boeing annonce s'être vu attribuer par la marine américaine un contrat de 3,4 milliards de dollars pour commencer la fabrication de 14 avions P-8A Poseidon destinés à l'Aviation royale canadienne et de trois P-8 supplémentaires pour la marine allemande.



'En novembre 2023, le Canada a annoncé sa décision d'acquérir le P-8A Poseidon pour remplacer sa flotte actuelle de CP-140 Aurora. Le premier P-8A pour le Canada devrait être livré en 2026', indique le constructeur aéronautique.



Avec l'acquisition initiale de cinq avions P-8 en juin 2021, l'Allemagne a ainsi porté à huit le nombre total de P-8 pour la marine allemande. Le premier appareil sera livré en 2025, pour remplacer la flotte de P-3 Orion du pays.





