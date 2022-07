Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing: des besoins toujours élevés en termes de personnel information fournie par Cercle Finance • 25/07/2022 à 16:32









(CercleFinance.com) - Boeing a assuré lundi que les besoins à long terme en pilotes commerciaux, en techniciens de maintenance et en personnel navigant allaient demeurer élevés au cours des 20 prochaines années.



Selon les dernières estimations communiquées par l'avionneur américain, l'industrie aéronautique commerciale devrait recruter quelque 2,1 millions de personnes d'ici à 2041.



Hors Russie, cette nouvelle estimation représente une révision à la hausse de plus de 3% par rapport à ses dernières prévisions, qui dataient de l'an dernier.



Dans le détail, le groupe américain pense que la globalité du secteur aura besoin de 602.000 pilotes de ligne, de 610.000 agents d'entretien des appareils et de 899.000 membres de cabine.



La Chine, l'Europe et l'Amérique du Nord représenteront à eux trois plus de la moitié de cette demande de personnel.



Pour mémoire, Boeing dit prévoir un quasi-doublement du marché mondial des livraisons d'avions sur les deux prochaines décennies, à 47.080 appareils à horizon 2041.





Valeurs associées BOEING CO NYSE -1.06%