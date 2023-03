Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing: démontre avec succès une capacité anti-brouillage information fournie par Cercle Finance • 08/03/2023 à 17:19









(CercleFinance.com) - Boeing annonce avoir démontré avec succès le service PTES (Protected Tactical Enterprise Service) sur un satellite opérationnel en orbite, validant ainsi la conception de la capacité de communication par satellite anti-brouillage au sol (SATCOM) de l'U.S. Space Force.



C'était la première fois que le programme PTES intégrait toutes les capacités de bout en bout et les testait par voie aérienne à l'aide d'un satellite commercial.



La démonstration a permis de valider l'intégration des logiciels et du matériel dans l'architecture SATCOM actuelle du ministère américain de la défense.



' Ce service, améliorera considérablement notre capacité à rester connectés dans des environnements contestés ', déclare Charlotte Gerhart, chef du delta d'acquisition SATCOM tactique du commandement des systèmes spatiaux.



' En renforçant les systèmes actuels, la Défense américaine et ses alliés sont en mesure de relever les défis d'un champ de bataille en constante évolution ', souligne Troy Dawson, vice-président de la division Government Satellite Systems de Boeing.





