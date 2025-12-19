 Aller au contenu principal
Boeing demande une dérogation à la FAA pour vendre 35 avions cargos 777F supplémentaires
information fournie par Reuters 19/12/2025 à 21:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Boeing a demandé vendredi à l'Administration fédérale de l'aviation (FAA) une dérogation aux règles sur les émissions des avions pour permettre au constructeur de vendre 35 avions cargo 777F supplémentaires, en invoquant la forte demande des clients et un retard dans la certification de l'avion de nouvelle génération.

Ces règles entreront en vigueur en 2028. Boeing a déclaré que le 777-8 Freighter de nouvelle génération, qui devrait être conforme aux limites, ne sera pas prêt avant cette date. Boeing a déclaré que la dérogation lui permettra de répondre à la demande anticipée des clients pour des avions cargo avant que le 777-8F n'entre en service.

