Boeing délocalise les travaux de modification de la durée de vie des F/A-18 hors de Saint-Louis

Boeing BA.N a annoncé mercredi qu'il allait délocaliser les travaux de modification de la durée de vie des avions de combat F/A-18 hors de la région de Saint-Louis afin de soutenir ses plans d'expansion pour les programmes futurs.

Le programme sera délocalisé à partir de 2026 et toutes les activités basées à Saint-Louis prendront fin en 2027, a précisé Boeing.

L'avionneur étudie plusieurs sites potentiels pour le transfert de travail, avec des études de cas en cours dans ses installations de San Antonio et de Jacksonville.