Boeing Defense prévoit de remplacer les travailleurs en grève par de nouvelles recrues

Boeing organise le 16 septembre un salon de l'emploi pour les nouvelles recrues

Boeing a fait appel à des travailleurs non syndiqués pour maintenir la production

La grève a débuté le 4 août après que 3 200 membres de l'IAM ont rejeté l'offre de contrat

Le président du syndicat exhorte Boeing à négocier au lieu d'embaucher

(Ajout de détails tout au long de l'article) par Dan Catchpole

Boeing Defense BA.N prévoit d'embaucher de nouveaux travailleurs pour remplacer les membres en grève de l'Association internationale des machinistes et des travailleurs de l'aérospatiale qui assemblent des munitions, des chasseurs et d'autres avions militaires dans la région de Saint-Louis, a indiqué la société dans un message adressé aux employés jeudi.

"Aujourd'hui, nous entamons le processus d'embauche de travailleurs de remplacement permanents pour les postes de fabrication", a déclaré Dan Gillian, vice-président de Boeing Defense, dans un message adressé aux employés jeudi. "Cela nous permettra de nous assurer que nous disposons du personnel nécessaire pour continuer à soutenir nos clients."

Boeing a fait appel à des employés non syndiqués pour maintenir la production depuis le début de la grève le 4 août, après que les 3 200 membres du district 837 de l'IAM ont rejeté à 67 % la dernière offre de contrat de quatre ans de l'entreprise. La production a ralenti sur certains programmes, a déclaré M. Gillian lors d'une conférence de presse mercredi.

Boeing est ouvert à des "ajustements mineurs" par rapport à l'offre rejetée par les membres de l'IAM, mais pas à des ajustements substantiels, a-t-il déclaré lors de la conférence de presse.

Les offres d'emploi seront affichées jeudi, suivies d'un salon de l'emploi le 16 septembre, a-t-il déclaré dans son message de jeudi , qui a été transmis à Reuters.

"Une fois que ces nouveaux employés de fabrication seront embauchés, ils suivront la même formation et obtiendront les mêmes certifications que celles que nous exigeons de tous nos coéquipiers", a-t-il ajouté.

"Nous sommes désolés d'entendre cela", a déclaré à Reuters Tom Boelling, président du district 837 de l'AIM. "Je préférerais qu'ils reviennent à la table des négociations et qu'ils règlent le problème."

Le président international de l'IAM, Brian Bryant, a déclaré publiquement que "Boeing redouble de mauvaise gestion en déclarant qu'il prévoit d'embaucher des travailleurs de remplacement pour construire des avions et des équipements militaires, au lieu de négocier avec sa main-d'œuvre dévouée, générationnelle et qualifiée."