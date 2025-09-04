 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 723,00
-0,06%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Boeing Defense prévoit de remplacer les membres de l'IAM par de nouvelles recrues
information fournie par Reuters 04/09/2025 à 20:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Boeing Defense BA.N prévoit d'embaucher de nouvelles travailleuses pour remplacer les membres de l'Association internationale des machinistes et des travailleurs de l'aérospatiale qui sont en grève dans la région de Saint-Louis, a déclaré la société jeudi.

Boeing a maintenu la production depuis le début de la grève le 4 août en faisant appel à des employés non syndiqués. Les 3 200 membres du district 837 de l'IAM se sont mis en grève après avoir rejeté à 67 % la dernière offre de contrat de quatre ans de l'entreprise.

Valeurs associées

BOEING CO
231,625 USD NYSE -0,31%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank