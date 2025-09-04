Boeing Defense prévoit de remplacer les membres de l'IAM par de nouvelles recrues

Boeing Defense BA.N prévoit d'embaucher de nouvelles travailleuses pour remplacer les membres de l'Association internationale des machinistes et des travailleurs de l'aérospatiale qui sont en grève dans la région de Saint-Louis, a déclaré la société jeudi.

Boeing a maintenu la production depuis le début de la grève le 4 août en faisant appel à des employés non syndiqués. Les 3 200 membres du district 837 de l'IAM se sont mis en grève après avoir rejeté à 67 % la dernière offre de contrat de quatre ans de l'entreprise.