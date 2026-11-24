L'avionneur américain poursuit ses efforts pour répondre aux besoins croissants du marché chinois, avec un contrat dont la valeur atteint 7,4 milliards de dollars au prix catalogue. L'opération reste toutefois soumise à l'approbation des autorités compétentes.

Bloomberg fait savoir qu'une filiale de China Southern va faire l'acquisition d'appareils Boeing, dans le cadre d'un contrat évalué à 7,4 milliards de dollars.

La filiale concernée est Xiamen Airlines : celle-ci a signé un contrat avec l'avionneur états-unien portant sur 50 appareils Boeing 737-8. "Le prix catalogue total de ces appareils s'élevait à environ 7,4 milliards de dollars, mais le prix d'achat effectif serait inférieur", a précisé China Southern Airlines.

Contacté par Zonebourse, un porte-parole de Boeing a indiqué que le groupe progressait dans la réponse aux besoins croissants de la Chine en matière d'avions. "Nous continuons de suivre le processus établi par la Chine, en travaillant en étroite collaboration avec le gouvernement et nos clients. Nous laissons à nos clients le soin de formuler tout commentaire complémentaire", a ajouté l'expert.

Cette opération reste soumise à l'approbation des autorités compétentes.

Boeing a conclu la séance sur un gain de 4,17% hier à Wall Street mais affiche une contraction de l'ordre de 25,2% depuis le début de l'année.