Le constructeur aéronautique étoffe son carnet de commandes pour le KC-46A Pegasus avec un nouveau contrat militaire américain.
Boeing annonce avoir remporté un contrat auprès de l'US Air Force portant sur la production de 15 avions ravitailleurs supplémentaires KC-46A Pegasus. Au total, 203 appareils sont désormais commandés ou en service dans le monde, dont 116 livrés à l'armée de l'air américaine, six au Japon et deux à Israël.
Depuis la première livraison en 2019, la flotte américaine a cumulé plus de 180 000 heures de vol. Ces appareils polyvalents assurent notamment des missions de ravitaillement, de transport et d'assistance humanitaire.
Le titre Boeing a conclu la séance sur un gain de 0,74% hier à Wall Street mais affiche toujours un repli de l'ordre de 25% depuis le début de l'année.
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